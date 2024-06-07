Подмосковье, Китай и Казахстан построят логистический хаб по договору на ПМЭФ

Новый транспортно-логистический хаб построят в Селятине в 2025 году. Соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев , председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО «НК „КТЖ“» Нурлан Сауранбаев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что это первый совместный проект, который реализуют сразу три стороны — Россия, Китай и Казахстан. Он играет важную роль в укреплении трехстороннего сотрудничества между странами. При этом Китай и Казахстан являются давними стратегическими партнерами Московской области и принимают активное участие в экспорте продукции.

По словам Воробьева, большая доля поставок Подмосковья в зарубежные страны приходится на продукцию АПК. В развитии системы экспорта помогают «сухие порты». Одним из крупнейших в регионе является «Селятино». На 2024 год в планах — отправить и принять порядка 19 миллионов тонн грузов.

«После реализации второй очереди через „Селятино“ будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем мы сможем увеличить в три раза (с 180 до 550 тысяч тонн). Объем инвестиций в проект — шесть миллиардов рублей. Завершить работы планируем уже в следующем году», — рассказал Воробьев.

Мощности хаба включают в себя мультисклад на 65 тысяч квадратных метров, контейнерные площадки, а также три тысячи километров железнодорожных путей, строительством которых будут заниматься специалисты из Казахстана.