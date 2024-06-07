Подмосковье, Китай и Казахстан построят логистический хаб по договору на ПМЭФ
Воробьев: транспортный хаб откроют вместе с Китаем и Казахстаном в Селятине
Новый транспортно-логистический хаб построят в Селятине в 2025 году. Соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО «НК „КТЖ“» Нурлан Сауранбаев.
Глава Подмосковья подчеркнул, что это первый совместный проект, который реализуют сразу три стороны — Россия, Китай и Казахстан. Он играет важную роль в укреплении трехстороннего сотрудничества между странами. При этом Китай и Казахстан являются давними стратегическими партнерами Московской области и принимают активное участие в экспорте продукции.
По словам Воробьева, большая доля поставок Подмосковья в зарубежные страны приходится на продукцию АПК. В развитии системы экспорта помогают «сухие порты». Одним из крупнейших в регионе является «Селятино». На 2024 год в планах — отправить и принять порядка 19 миллионов тонн грузов.
«После реализации второй очереди через „Селятино“ будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем мы сможем увеличить в три раза (с 180 до 550 тысяч тонн). Объем инвестиций в проект — шесть миллиардов рублей. Завершить работы планируем уже в следующем году», — рассказал Воробьев.
Мощности хаба включают в себя мультисклад на 65 тысяч квадратных метров, контейнерные площадки, а также три тысячи километров железнодорожных путей, строительством которых будут заниматься специалисты из Казахстана.
В конце апреля первый контейнерный поезд HUB to HUB с российской продукцией, включая товары из Подмосковья, отправился из Селятина в китайско-казахстанский логистический терминал в городе Сиань. Транзит через Казахстан позволил доставить контейнеры через 13 дней, что значительно быстрее, чем морской путь, который занимает до двух месяцев.
Нурлан Жакупов отметил, что транзит через Казахстан обеспечивает портфельная компания фонда «Самрук-Казына» «Казахстан темир жолы». Создание совместного предприятия позволит максимально использовать потенциал участников и расширить услуги по логистике и терминальной деятельности.
«Используя наше географическое положение и прочные связи регионального сотрудничества, три страны могут эффективно работать на благо роста своих экономик», — добавил Нурлан Жакупов.
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