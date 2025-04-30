Тендер на строительство перинатального центра объявили в Ленинском округе

Конкурс в электронной форме на строительство корпуса перинатального центра объявили в Ленинском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит возвести корпус, рассчитанный на 200 коек, а также выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и установить необходимое для медицинских нужд оборудование. Согласно проекту, здание площадью 16,3 тысячи квадратных метров необходимо построить в 2026 году.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее Андрей Воробьев поздравил скорую помощь Подмосковья с праздником. Он напомнил о высоком профессионализме специалистов.