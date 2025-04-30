Сегодня 14:44 Тендер на строительство перинатального центра объявили в Ленинском округе Фото: Медиасток.РФ (Медиаархив Подмосковья)
Подрядчику предстоит возвести корпус, рассчитанный на 200 коек, а также выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и установить необходимое для медицинских нужд оборудование. Согласно проекту, здание площадью 16,3 тысячи квадратных метров необходимо построить в 2026 году.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
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