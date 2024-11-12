Тендер на строительство образовательного центра объявили в Люберцах

Конкурс в электронной форме на строительство воспитательно-образовательного комплекса объявили в Люберцах. Работы нужно завершить в 2027 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации, создать проекты интерьеров и благоустройся прилегающей территории и возвести здание образовательного центра в рабочем поселке Октябрьский городского округа Люберцы, а затем поставить необходимое для эксплуатации здания оборудование.

Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.