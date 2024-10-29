Тендер на строительство надземного пешеходного перехода объявили в Люберцах

Конкурс в электронной форме на проектные, изыскательские и строительные работы по строительству надземного пешеходного перехода на пересечении дорог Москва — Егорьевск — Тума — Касимов (МЕТК) и Красково — Коренево — Торбеево объявили в Люберцах. Об этом сообщила министр конкурентной политики Московской области Светлана Журавлева.
Извещение опубликовали на Едином портале закупок. Подрядчику предстоит построить мост площадью свыше 215 квадратных метров, установить два павильона с лифтами и диспетчерскую систему управления лифтами.
Проект реализуется в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из бюджета Московской области. Завершение работ запланировано на 2025 год.
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