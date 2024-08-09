Тендер на строительство котельной объявили в Шаховской

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Шаховской. Работы необходимо выполнить к 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект, разработать рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную в рабочем поселке Шаховская на улице 1-я Советская, 54а.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

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