Тендер на строительство котельной объявили в поселке Фряново

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в поселке Фряново. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также разработать рабочую документацию. Помимо этого, необходимо построить котельную и установить оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Ожидается, что котельную построят в 2025 году.

Ранее Андрей Воробьев поручил начать подготовку коммунальной техники к зиме в Подмосковье. К сезону в регионе закупят новые трактора и погрузчики, но вместе с тем важно привести в порядок существующий парк техники, а также усилить работу по кадровому вопросу.

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