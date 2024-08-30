Сегодня 17:27 Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Богородском округе Фото: Медиаархив Подмосковья
Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также выполнить само строительство коммунального объекта. Помимо этого, ему надо будет установить новое оборудование в котельной.
Все работы необходимо выполнить в 2026 году.
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