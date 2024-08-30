Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Богородском округе

Фото: Медиаархив Подмосковья

Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в Богородском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также выполнить само строительство коммунального объекта. Помимо этого, ему надо будет установить новое оборудование в котельной.

Все работы необходимо выполнить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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Petrov Sergey/news.ru

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