Тендер на ремонт путепровода через ж/д пути объявили в Куровском

Путепровод через железную дорогу у поселка Куровское в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к 2027 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в областном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует путепровод через железную дорогу на автодороге Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха. Протяженность сооружения составит 54,8 метра.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета.

Завершить ремонт планируют в 2027 году.