Тендер на ремонт дороги от ММК до Чесноково объявили в Истре

Автодорогу ММК — Павловская Слобода — Нахабино — Чесноково отремонтируют в Истре в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и отремонтирует дорогу.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги с устройством шумозащитного экрана в муниципальном округе Истра Московской области», — сказала глава ведомства Светлана Журавлева.

Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджетных средств.