Тендер на ремонт детского сада при лицее №5 объявили в Королеве

Детский сад при лицее № 5 в Королеве капитально отремонтируют в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.