Сегодня 16:25 Тендер на ремонт детского сада при лицее №5 объявили в Королеве Фото: Медиаархив Подмосковья
Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.
Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.
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