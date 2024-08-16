Тендер на ремонт детского сада на улице Циолковского объявили в Красногорске

Фото: Медиаархив Подмосковья

Конкурс в электронной форме на проведение капитального ремонта детского сада на улице Циолковского объявили в Красногорске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также сделать ремонт дошкольного отделения гимназии № 5 и установить новое оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить их необходимо в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

«Одна жалоба — голос сумасшедшего». Что изменят новые правила о камерах на дорогах

«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье

Обучающая смена для руководителей и сотрудников «Добро.Центров» открылась в Югре

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте