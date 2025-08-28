Тендер на реконструкцию водозаборного узла объявили в Жуковском

Конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла № 1 объявили в Жуковском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить устройство станции обезжелезивания, УФ-системы обеззараживания воды, наружных сетей водоотведения и прочего, а также пусконаладочные работы. Нужно сделать так, чтобы производительность станции составила 5,72 тысячи кубометров воды в сутки.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.