Тендер на реконструкцию теплосетей объявили в селе Ивашково

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Подрядчику предстоит оказать услуги, связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также проведением реконструкции.
Выполнить все работы необходимо завершить в 2025 году.
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