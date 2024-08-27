Тендер на реконструкцию стадиона «Русич» объявили в Орехово-Зуеве

Фото: Медиаархив Подмосковья

Стадион «Русич» капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик реконструирует здание на улице 2-я Пятилетка в Ликино-Дулеве и поставит туда новое оборудование. Там также обновят стадион вместимостью 1,1 тысячи мест.

Работы проведут за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе откроют еще 24 спортивных объекта. Это стадионы, бассейны и многое другое.

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