Тендер на реконструкцию сетей водоснабжения объявили во Власихе

Фото: Медиасток.РФ

Во Власихе готовятся к масштабной модернизации системы водоснабжения. Работы по обновлению разводящих сетей начнутся после определения подрядной организации.

Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что соответствующее извещение уже разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. 

Запланировано обновление инженерных коммуникаций общей протяженностью более 5,3 километра.

Проект направлен на модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципалитета и повышение надежности подачи воды жителям. Работы выполнят в рамках государственной программы Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами. 

Финансирование предусмотрено за счет средств регионального бюджета, а также бюджета Власихи.

Завершить реконструкцию планируется уже в этом году.

