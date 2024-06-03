Тендер на реконструкцию котельной в микрорайоне Б объявили в Ступине
Тендер на реконструкцию котельной объявили в Ступине. Работы проведут в микрорайоне Б к 2026 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит неоходимую документацию и реконструирует котельную. Устаревшее оборудование заменят на новое, помещения отремонтируют, обновят окна и ограждение.
Проектные работы проведут к ноябрю 2024 году, а полностью реконструкцию завершат в 2026 году.
Ремонт проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителей оповестят о графиках отключения воды этим летом. За теплый сезон специалисты проверят 120 километров теплосетей.
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