Жителей Подмосковья оповестят о графиках отключения горячей воды — Андрей Воробьев

Отключения горячей воды — тема, всегда чувствительная для каждой семьи, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев . В связи с этим важная задача, по его словам, — максимально заранее проинформировать жителей о графиках и специфике.

Подмосковье усилило подготовку к новому отопительному сезону. Необходимо осмотреть 44 тысячи домов, 2,7 тысячи котельных, 1,5 тысячи тепловых пунктов и 120 тысяч километров теплосетей.

«Лето набирает обороты. Как мы знаем, каждый сезон имеет свою специфику. Так же, как мы знаем, сани нужно готовить летом. Но мы решили подстраховаться и эту работу развернули с весны», — подчеркнул Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Рабочую встречу в понедельник посвятили хозяйственной повестке Подмосковья.

«Отключения горячей воды — всегда тема, которая чувствительна для семьи, человека, города. Нам очень важно внести ясность для жителей. Графики — когда, что и в какой последовательности мы отключаем. Сразу город не надо отключать, как мы знаем», — добавил он.

Вице-губернатор Подмосковья, министр энергетики Евгений Хромушин уточнил, что в процессе подготовки 373 котельные, а это 8,5 тысячи многоквартирных домов и почти два миллиона человек.

«Параллельно начали работы по госпрограммам — 20 котельных и 142 километра тепловых сетей», — отметил Хромушин.

Чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимнего сезона, в котельных проводят замену и ремонт оборудования.

Андрей Воробьев сообщил, что стоит задача — завершить работы максимум в течение двух недель, а лучше десяти дней.

«И очень важно, чтобы мы от года к году видели в этом динамику. Прекрасно понимаем специфику работы: невозможно это сделать за сутки-двое. Любая задержка, приостановка работ несет крайне негативную реакцию наших жителей. Поэтому нужно своевременно информировать», — подытожил он.

В Подмосковье действует интерактивная карта по отключениям горячего водоснабжения. Кроме того, применят иные способы информирования жителей: рассылки, объявления и не только.

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