Тендер на реконструкцию котельной № 1 объявили в Лотошине

Котельную № 1 капитально отремонтируют в Лотошине. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, проведет реконструкцию и установит новое оборудование в котельной на улице Микрорайон.

Работы проведут по госпрограме за счет регионального и муниципального бюджетов.

Реконструкцию планируют завершить в 2026 году.

За шесть лет в Подмосковье полностью обновят тепловую систему, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Программа модернизации включает 806 мероприятий на сумму 103 миллиарда рублей.