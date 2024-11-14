Сегодня 15:41 От котельных до батарей. Как Подмосковье полностью обновит тепловую систему за 6 лет ЖКХ в Подмосковье: все, что известно о ремонте котельных и теплосетей 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Центр управления регионом Подмосковья

Ремонтные работы

Тепловое хозяйство Подмосковья — самое масштабное в России. Основная его часть строилась в 60-70 годы прошлого века и сегодня нуждается в модернизации. Отвечая требованиям времени, в начале 2024-го в регионе сформировали большую государственную программу обновления, рассчитанную на шесть лет. О том, что уже сделано, а что только предстоит — в материале 360.ru.

Тепловую систему полностью обновят Шестилетняя программа модернизации включает 806 мероприятий на сумму 103 миллиарда рублей. За это время в Подмосковье отремонтируют, реконструируют или построят 424 котельные и 796 километров теплосетей. Реализация программы началась уже в этом году. Наибольший объем работ проводят в Одинцове, Щелкове, Долгопрудном, Лыткарине и Дмитровском округе. В плане 39 котельных и 185 километров теплосетей, готовность по ним уже превышает 80%.

Фото: Медиасток.рф

Обновить инфраструктуру в Клину, Серпухове, Пушкинском, Солнечногорске, Воскресенске и Сергиево-Посадском округе помогут соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область». До 2028 года компания направит свыше 28 миллиардов рублей на модернизацию сетей в этих муниципалитетах.

Фото: Медиасток.рф

Данные выведут в онлайн В ближайшее время в Подмосковье начнется важный эксперимент по цифровизации в сфере ЖКХ. Планируется перевести в электронный вид всю документацию по теплоснабжению, речь в частности идет о паспортах готовности к отопительному периоду. Эксперимент продлится до 26 декабря 2025 года. Участвовать в нем будут пять городских округов — Балашиха, Одинцово, Мытищи, Подольск и Можайский. Обмен документами через единую информационную систему предоставит диспетчерским службам оперативный доступ к важным параметрам. Любое отклонение от нормы станет легко отследить. Если новая практика хорошо зарекомендует себя в Подмосковье, ее распространят не только на другие городские округа, но и на другие регионы России.

Фото: Медиасток.рф

Все котельные возьмут под контроль Еще одна важная часть программы модернизации теплоснабжения Подмосковья — это диспетчеризация котельных. Каждая из них будет передавать свои данные на единую интерактивную карту, что позволит быстро реагировать на любые нештатные ситуации. Например, если где-то начнет падать температура теплоносителя, аварийную бригаду на объект направят задолго до того, как жители почувствуют неудобства. Сейчас на карте отображаются данные более 1,7 тысячи котельных, а к концу года это число вырастет до 2105. Центр управления регионом получит полную картину в режиме реального времени, контроль за источниками теплоснабжения усилится.

Фото: Медиасток.рф

Надежность электроснабжения повысят Параллельно с модернизацией теплосетей в Подмосковье начали повышать надежность электроснабжения. Это одна из приоритетных задач региона, решение которой улучшит качество жизни 1,5 миллиона человек. В 2024 году в Московской области отремонтировали, обновили или построили более 600 километров линий электропередачи, ввели 180 МВА новых мощностей, обновили оборудование 273 трансформаторных подстанций, привели в порядок 271 здание и расчистили свыше 130 гектаров охранных зон воздушный линий. На 2025-й объем запланированных работ больше. К зиме усилили безопасность на случай непредвиденных ситуаций. По поручению правительства региона, компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» приобретут по 40 новых резервных источников электричества. Часть из них уже поступила в распоряжение энергетиков. Эти генераторы смогут питать котельные, центральные тепловые пункты и другие важные объекты в случае необходимости.

Фото: Медиасток.рф

Подольск подготовили к зиме одним из первых Большую работу по обновлению теплосетей проводят в этом году в Подольске. Округ взяли на особый контроль после крупной коммунальной аварии прошлой зимой, когда вышла из строя частная котельная. Весной и летом в округе проложили почти 12 километров новых сетей теплоснабжения, что составляет 98% от годового плана. Заменили и отремонтировали еще 4 160 метров существующих теплосетей. Проводится реконструкция котельных на улицах Победы и Ульяновых, а также на Заводской улице в Климовске. В других котельных муниципалитета обновили оборудование, отремонтировали теплообменники и котлы, заменили насосы. Сейчас готовность коммунального комплекса Подольска с учетом запасов топлива составляет 100%. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Андрей Воробьев.