Тендер на разработку проекта благоустройства лесопарка объявили в Одинцове

Еще один лесопарк благоустроят в Одинцове в 2025 году. Он расположен вблязи деревень Шульгино, Рождественно и Подушкино. Тендер на разработку проекта опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик разработает архитектурно-планировочную концепцию лесопарка, а также проект благоустройства и освоения лесов. Площадь территории превышает 52 гектара.

Работы проведут за счет муниципального бюджета по госпрограмме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 80 благоустроенных мест в этом году. Еще на 10 работы завершат до конца года.