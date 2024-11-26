Сегодня 11:31 Тендер на разработку проекта благоустройства лесопарка объявили в Одинцове Фото: Медиаархив Подмосковья
Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик разработает архитектурно-планировочную концепцию лесопарка, а также проект благоустройства и освоения лесов. Площадь территории превышает 52 гектара.
Работы проведут за счет муниципального бюджета по госпрограмме.
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Андрей Воробьев рассказал об открытии 80 благоустроенных мест в этом году. Еще на 10 работы завершат до конца года.
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