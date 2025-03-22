Тендер на поставку интерактивных панелей для оснащения школ объявили в Люберцах

Подрядчику предстоит закупить 46 интерактивных панелей для школ и колледжей в Люберцах и Дзержинском. В Комитете по конкурентной политики Московской области подчеркнули, что работы проведут для достижения целей и реализации мероприятия «укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций».
Заявки будут принимать до 28 марта, а закупить оборудование необходимо в 2025 году.
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