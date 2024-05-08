Тендер на обустройство тротуаров объявили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:02 Тендер на обустройство тротуаров объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Электронный конкурс на выполнение работ по обустройству тротуаров объявили в Московской области. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе.

Подрядчику предстоит провести работы по валке деревьев и разборке дорожных сооружений и покрытий, земляные работы, а также работы по установке тротуаров. Обустройство пройдет по адресам: Лотошино — Суворово — Клин, М-10 «Россия» — Зубово — МБК, а также Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка. Завершить работы необходимо до 31 августа.

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