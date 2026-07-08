Тендер на благоустройство сквера на улице Ленина объявили в поселке Большевик

В городском округе Серпухов Московской области объявлен конкурс на благоустройство пешеходной зоны в поселке Большевик. После выбора подрядчика начнутся работы по улучшению сквера на улице Ленина.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что объявлен конкурс в электронной форме на первый этап благоустройства. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение (0148200005426000309).

Благоустройство запланировано на участке площадью около 3,1 гектара. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Серпухов.

Завершить работы планируется в 2026 году.