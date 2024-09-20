Тендер на капремонт водопроводных сетей объявили в Шатуре

Конкурс на капитальный ремонт водопроводных сетей объявили в Шатуре. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Согласно извещению в Единой системе закупок, работы включают разборку покрытий, земляные работы, замену чугунных труб на полиэтиленовые, ремонт колодцев и восстановление покрытий. Общая длина сетей холодного водоснабжения достигает почти 20 тысяч метров.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры» с финансированием из областного и местного бюджетов. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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