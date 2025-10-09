Тендер на капремонт центра образования №1 объявили в Красноармейске

В Красноармейске планируют капитально отремонтировать центр образования № 1. Конкурс проведут в электронной форме.

Учреждение, о котором идет речь, расположено на улице Академика Янгеля.

Подрядчику предстоит провести комплексное обновление здания, в том числе осуществить перепланировку, а также модернизировать инженерные системы.

Работы, которые пройдут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», будут финансироваться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Согласно плану, ремонт в образовательном учреждении завершат в следующем году.