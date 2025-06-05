Тендер на капремонт центра детского творчества объявили в Подольске

В Подольске стартовал электронный конкурс на проведение капитального ремонта и оснащение центра детского творчества в микрорайоне Климовск в Подольске. Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ в здании площадью свыше 680 квадратных метров. Ожидается проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, капитальный ремонт помещений и поставка необходимого оборудования.
Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.
Согласно плану, все работы должны быть завершены в 2026 году.
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