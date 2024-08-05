Тендер на капремонт тепловых сетей объявили в Котельниках

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участков тепловых сетей объявили в Котельниках. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит оказать услуги, связанные с подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также выполнением работ по капитальному ремонту объекта. Работы предстоит выполнить по адресу: Ковровый микрорайон, дом 47.

Отмечается, что ремонт 544 метров сетей теплоснабжения необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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