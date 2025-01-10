Тендер на капремонт спорткомплекса «Шаховской» объявили в Подмосковье

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует здание на 1-й Советской улице. Туда также поставят новое оборудование, рассказали в комитете по конкурентной политике региона. Площадь работ составит 516 квадратных метров.
Ремонт проведут за счет регионального бюджета.
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