Тендер на капремонт спорткомплекса «Шаховской» объявили в Подмосковье

Фото: Медиасток Подмосковья, Медиаархив Подмосковья

Здание спорткомплекса «Шаховской» капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует здание на 1-й Советской улице. Туда также поставят новое оборудование, рассказали в комитете по конкурентной политике региона. Площадь работ составит 516 квадратных метров.

Ремонт проведут за счет регионального бюджета.

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