Сегодня 16:57 Тендер на капремонт пяти автодорог объявили в Серебряных Прудах Фото: Медиаархив Московской области
Конкурс в электронной форме на ремонт пяти дорог общего пользования объявили в Серебряных Прудах. Извещение о сборе заявок опубликовали в Единой информационной
системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит отремонтировать транспортные объекты в деревне Песочное, в селах Узуново и Глубокое, а также в населенных пунктах Якимовка и Курбатово.
Начать работы планируется в июле текущего года. Ремонт проведут в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
Ранее губернатор
Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 16:58 Фейк: Россия не справляется с производством тяжелой бронетехники, в зоне СВО стало больше мотоциклов
Сегодня 16:57 Тендер на капремонт пяти автодорог объявили в Серебряных Прудах
Сегодня 16:55 Сотрудников российской школы наказали за нахамившего четверокласснице учителя
Сегодня 16:54 Мошенники решили нажиться на смерти Заворотнюк
Сегодня 16:52 Свыше 650 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные
Сегодня 16:50 Гимнастки из Лобни выиграли 10 золотых медалей на областном турнире
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте