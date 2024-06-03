Тендер на капремонт пяти автодорог объявили в Серебряных Прудах

Конкурс в электронной форме на ремонт пяти дорог общего пользования объявили в Серебряных Прудах. Извещение о сборе заявок опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит отремонтировать транспортные объекты в деревне Песочное, в селах Узуново и Глубокое, а также в населенных пунктах Якимовка и Курбатово.

Начать работы планируется в июле текущего года. Ремонт проведут в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

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