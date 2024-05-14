Подмосковье 14 мая 2024, 20:08 Самые крупные и важные. Андрей Воробьев — о дорожных проектах в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них — федерального значения.

По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

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«Длина всего проекта 45 километров, ЮЛА пройдет через пять городских округов и разгрузит несколько трасс: М-2 „Крым“, М-4 „Дон“, М-5 „Урал“ и М-12 „Восток“», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В этом году разгрузится еще одно направление — участок дороги, где каждый день водители стоят в пробках. Уже запланировано строительство объездной дороги у деревни Малые Вяземы в Одинцовском округе.

«Также в ноябре сдадим обход поселка Октябрьский в Люберцах, в декабре — участок „Ульяно-Непецино“ в Раменском», — рассказал губернатор.

Он добавил, что загруженное Ярославское шоссе соединит с Пироговским, Осташковским и Афанасовским шоссе с выездом на Дмитровское шоссе Мытищинская хорда.

Кроме того, завершится третий этап строительства Северного обхода Лобни с путепроводом через Рогачевское шоссе, а также в этом году откроются четыре путепровода в Аникеевке, Опалихе, Быково и Апрелевке.

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