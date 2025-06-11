Тендер на капремонт лицея № 23 объявили в Белоозерском

Лицей № 23 в Белоозерском капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.

Лицей находится на улице 60 лет Октября, его площадь превышает 8,3 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.