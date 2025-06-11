Тендер на капремонт лицея № 23 объявили в Белоозерском

Как сообщили в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.
Лицей находится на улице 60 лет Октября, его площадь превышает 8,3 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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