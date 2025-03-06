Тендер на капремонт хирургического комплекса больницы объявили в Подольске

Хирургический корпус Подольской больницы капитально отремонтируют к 2027 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщила глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проект и капитально отремонтирует здание на улице Кирова.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. ИМх планируют завершить в 2027 году.