Тендер на капремонт хирургического комплекса больницы объявили в Подольске

Фото: Медиасток.РФ (Медиаархив Подмосковья)

Хирургический корпус Подольской больницы капитально отремонтируют к 2027 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как сообщила глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проект и капитально отремонтирует здание на улице Кирова.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. ИМх планируют завершить в 2027 году.

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