Тендер на капремонт гимназии №5 объявили в Люберцах

В Люберцах объявлен электронный конкурс на капитальный ремонт гимназии № 5, расположенной на улице Томилинской. Работы проведут на площади 12 тысяч квадратных метров.
Победителю тендера предстоит не только провести капитальный ремонт двух корпусов, но и выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, а также поставить необходимое оборудование для дальнейшей эксплуатации учебного заведения.
Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Московской области в рамках государственной программы по развитию социальной инфраструктуры.
Все работы планируют завершить в следующем году.
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