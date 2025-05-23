Тендер на капремонт гимназии №5 объявили в Люберцах

В Люберцах объявлен электронный конкурс на капитальный ремонт гимназии № 5, расположенной на улице Томилинской. Работы проведут на площади 12 тысяч квадратных метров.

Победителю тендера предстоит не только провести капитальный ремонт двух корпусов, но и выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, а также поставить необходимое оборудование для дальнейшей эксплуатации учебного заведения.

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Московской области в рамках государственной программы по развитию социальной инфраструктуры.

Все работы планируют завершить в следующем году.