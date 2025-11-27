Тендер на капремонт дома-интерната объявили в Орехово Зуеве

Дом-интернат на Окрайной улице в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к 2027 году. Госзакупку на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт первого корпуса интерната «Орехово-Зуевский».

Площадь здания превышает 2,5 тысячи квадратных метров.

Работы проведут «Социальная защита населения Московской области» и за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье комфортных условий жизни для людей с инвалидностью.