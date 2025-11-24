Всероссийский форум «Открыто для всех» начался в Москве. Мероприятие объединило предпринимателей, представителей органов власти, образовательных учреждений и НКО. В центре внимания — создание комфортных условий жизни для людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья по этому направлению представил губернатор Андрей Воробьев . Он рассказал о том, как в регионе заботятся об инвалидах и снижают детскую смертность.

Подмосковье уделяет большое внимание доступной среде. Для удобства инвалидов в регионе адаптируют образовательные учреждения, больницы и другие социальные организации.

«Для Подмосковья все, что связано с инклюзивностью, инвалидностью, — это не какая-то периферия. Это центр нашего внимания. Подтверждение тому — значительные средства в региональном бюджете и различные мероприятия, направленные на заботу о тех, кто в ней нуждается», — отметил Воробьев.

Всего в Московской области 440 тысяч инвалидов, среди которых 37 тысяч детей. Одно из направлений работы, которое помогает снизить смертность и патологии в раннем возрасте, — строительство перинатальных центров, где матерям проводят обследования на передовом оборудовании.

«В Московской области младенческая смертность была на уровне 450-500 в год. Сейчас, когда работают перинатальные центры, — 170-180. Это значит, что все 80-90 тысяч мам могут получить необходимые исследования по скринингу и все, что связано с тем, чтобы не допустить инвалидность. Это критически важно», — подчеркнул губернатор.

Детям-инвалидам в Подмосковье оказывают заметную поддержку. Они посещают специальные центры, где для ребят проводят развивающие занятия. Специальные методики также применяют в 56 школах.

Губернатор отметил, что это важное и заметное направление в работе правительства.