Тендер на капремонт детского сада на Коммунистической улице объявили в Люберцах

В Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении тендера на масштабную реконструкцию детского сада при школе № 26 в Люберцах. Конкурс пройдет в электронной форме.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, капитальный ремонт здания на улице Коммунистической и поставку необходимого оборудования.

Объект площадью почти две тысячи квадратных метров обновят рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществят за счет средств федерального и областного бюджетов.

Все работы планируют завершить в следующем году.