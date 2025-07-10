Тендер на капремонт детского сада на Коммунистической улице объявили в Люберцах

В Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении тендера на масштабную реконструкцию детского сада при школе № 26 в Люберцах. Конкурс пройдет в электронной форме.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, капитальный ремонт здания на улице Коммунистической и поставку необходимого оборудования.
Объект площадью почти две тысячи квадратных метров обновят рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществят за счет средств федерального и областного бюджетов.
Все работы планируют завершить в следующем году.
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