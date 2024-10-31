Тендер на капремонт детского сада «Малыш» объявили в Шаховской

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детского сада объявили в городском округе Шаховская. Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также капитально отремонтировать здание детского сада «Малыш» в рабочем поселке Шаховская, на переулке 1-й Советский, 10, а после ремонта поставить необходимое оборудование.

Работы нужно завершить в 2025 году.