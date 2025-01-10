Тендер на капремонт детского хосписа объявили в Коломне

Детский хоспис капитально отремонтируют в Коломне в этом году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание детского хосписа 1977 года постройки. Площадь работ превысит 322 квадратных метра.

Ремонт проведут по муниципальной программе ха счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в 2024 году. В регионе открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе. Поддержку врачей расширили, а условия приема пациентов в поликлиниках сделали еще лучше.