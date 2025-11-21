Тендер на капремонт автодороги объявили в Солнечногорске

Фото: Медиасток.РФ

Автомобильную дорогу «Поварово-Белавино» капитально отремонтируют в Солнечногорске. Конкурс на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках тендера подрядчику предстоит отремонтировать участок пути протяженностью в 4,1 километра.

Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет средств бюджета Московской области.

Завершить обновление планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил привести в порядок дороги в 12 округах Подмосковья по просьбам жителей. По его словам, главы муниципалитетов начали активно принимать соответствующие кадровые решения.

