Тендер на капремонт автодороги объявили в Солнечногорске

Автомобильную дорогу «Поварово-Белавино» капитально отремонтируют в Солнечногорске. Конкурс на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

В рамках тендера подрядчику предстоит отремонтировать участок пути протяженностью в 4,1 километра.

Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет средств бюджета Московской области.

Завершить обновление планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил привести в порядок дороги в 12 округах Подмосковья по просьбам жителей. По его словам, главы муниципалитетов начали активно принимать соответствующие кадровые решения.