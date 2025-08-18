Фото: Андрей Воробьёв проинспектировал строительство дороги от Павловской Слободы до М-9 «Балтия» / Медиасток.рф

Андрей Воробьев поручил привести в порядок дороги еще в 12 округах Подмосковья

В Подмосковье тщательно следят за состоянием магистралей, обращая особое внимание на пожелания жителей округов. О запланированных работах по содержанию дорожной сети рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Жители 12 муниципальных образований в последнее время особенно часто просят местное руководство провести работы по улучшению качества транспортного полотна.

«За июль–август заметно выросло число обращений в Рузе, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Дмитрове, Истре, Пушкино, Воскресенске, Истре, Сергиевом Посаде. Задача главам и МТДИ — снизить жалобы, разобраться в причинах и принять системные решения», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что уже обсуждал этот вопрос с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Маратом Сибатулиным.

«Я очень надеюсь, что своевременные мероприятия мы сможем предусмотреть и реализовать. Знаю, что главы уже принимают соответствующие кадровые решения», — добавил Воробьев.

В качестве примера эффективных кадровых он привел Воскресенск, где заместителя главы по дорожному хозяйству перевели на должность директора муниципального бюджетного учреждения для усиления контроля за состоянием дорог.

Губернатор дал поручение руководству других муниципалитетов в самое ближайшее время определить фронт работ и навести порядок на дорогах.