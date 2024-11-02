Тендер на капитальный ремонт теплосетей объявили в Дубне

Конкурс в электронной форме для выполнения капитального ремонта теплосетей открыли в Дубне. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о тендере. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать трубопроводы горячей воды на улице Попова в Дубне. Длина участка теплосети — 415 метров.

Работы по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» нужно выполнить в 2025 году.

В этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. План выполнили на 80%, отметил губернатор Андрей Воробьев.