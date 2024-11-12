Конкурс в электронной форме на капремонт спорткомплекса объявили в Шаховской. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.
Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации и капитально отремонтировать здание спорткомплекса «Шаховской ДОК», в городском округе Шаховская, в рабочем поселке Шаховская, на 1-й Советской улице, 61.
Ремонт необходимо завершить в 2025 году.
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Тендер на капитальный ремонт спорткомплекса объявили в Шаховской
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