Тендер на капитальный ремонт спорткомплекса объявили в Шаховской

Конкурс в электронной форме на капремонт спорткомплекса объявили в Шаховской. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации и капитально отремонтировать здание спорткомплекса «Шаховской ДОК», в городском округе Шаховская, в рабочем поселке Шаховская, на 1-й Советской улице, 61.

Ремонт необходимо завершить в 2025 году.