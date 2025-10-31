Тендер на капитальный ремонт котельной №1 объявили в Дубне

В Дубне планируют отремонтировать котельную № 1. Первый этап работ начнется после определения подрядчика.

Открытый конкурс проведут в электронной форме. Соответствующее извещение уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках реализации проекта планируется выполнить инженерные изыскания, создать проектную документацию и отремонтировать котельную на Промышленной улице.

Работы пройдут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств округа.

Полностью завершить капитальный ремонт планируют в следующем году.