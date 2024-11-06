Тендер на капитальный ремонт детского сада №22 объявили в Долгопрудном

Детский сад № 22 в Долгопрудном капитально отремонтируют в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказала глава комитет по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и отремонтирует здание на Октябрьской улице. Туда также поставят новое оборудование.

Площадь детского сада превышает 910 квадратных метров, его построили 1964 году.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.