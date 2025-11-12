Тендер на благоустройство зоны отдыха на берегу реки Уча объявили в Ивантеевке

Зону отдыха на берегу реки Уча в Ивантеевке благоустроят в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик благоустроит зону отдыха на берегу реки Уча вблизи сквера на Рощинской улице в Ивантеевке. Работы охватят территорию площадью 4,4 гектара.

Благоустройство проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Завершить благоустройство планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности благоустройства парков и содержания их в чистоте и порядке.