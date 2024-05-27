Тендер на благоустройство улицы Андропова объявили в Ступине

Фото: Медиаархив Московской области

Тендер на благоустройство пешеходной зоны объявили в Ступине. Работы проведут на улице Андропова от Центрального переулка до улицы Пушкина.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик обустроит тротуары из широкоформатной и тактильной плитки, отремонтирует покрытие проездов и стоянок, проведет озеленение, а также установит скамейки и урны.

Благоустройство проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального бюджета.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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