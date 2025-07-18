Тендер на благоустройство центральных улиц объявили в Подольске

Фото: Памятник В. И. Ленину в центре Подольска / МедиаБанк Подмосковья (Автор: Андрюхина Мария)

Центральные улицы Подольска благоустроят к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Первый этап благоустройства центральных улиц Подольска начнется в этом году. Работы проведут на площади и сквере имени Ленина, рассказала глава комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В ходе первого этапа благоустроят участок площадью 39,9 тысячи квадратных метров.

«В планах подготовительные работы, озеленение территории с цветниками и посадка деревьев, устройство покрытий и малых архитектурных форм, установка инженерных сооружений и систем наружного освещения и видеонаблюдения», — рассказали в ведомстве.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.