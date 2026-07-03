Тендер на благоустройство территории лыжной базы объявили в Дубне
В Дубне готовятся к благоустройству лесопарковой зоны вблизи территории лыжной базы. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны вблизи территории лыжной базы в городском округе Дубна Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Предмет закупки — благоустройство территории площадью 40 гектаров вблизи Лесной улицы в Дубне.
Проект реализуют в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа. Завершить работы планируют в 2026 году.