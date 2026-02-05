Тендер на благоустройство сквера объявили в Лобне

Сквер в микрорайоне Депо в Лобне благоустроят в этом году. Госзакупку на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе .

В рамках госзакупки подрядчик проведет благоустройство территории площадью 2,2 гектара. Как сообщили в региональном комитете по конкурентной политике, все работы проведут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды за счет регионального и муниципального бюджетов.

Завершить благоустройство планируют в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году под контролем прокуратуры продолжат модернизировать систему ЖКХ и расселять аварийные дома.