Модернизация ЖКХ и поддержка бойцов СВО. Воробьев — о задачах прокуратуры Подмосковья на 2026 год Андрей Воробьев: прокуратура Подмосковья подвела итоги работы за 2025 год

Все важные направления развития в Подмосковье находятся под контролем прокуратуры. Ведомство подвело итоги работы в 2025 году. За 12 месяцев в области расселили из аварийных домов 11 тысяч человек, поддержку участников СВО сделали еще удобнее, а сети ЖКХ стали надежнее. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье состоялось заседание коллегии прокуратуры. На нем обсудили итоги работы за 2025 год и обозначили планы на будущее. Среди актуальных тем — поддержка участников СВО, контроль за нестационарной торговлей, модернизация ЖКХ и расселение аварийного жилья. Поддержка участников СВО В Подмосковье действуют 36 региональных мер поддержки бойцов СВО. Это выплаты, реабилитация, обучение, помощь в трудоустройстве, бесплатный проезд и многое другое. На региональном портале можно по одному заявлению получить сразу 17 услуг. Кроме того, по многим вопросам теперь проводят консультации в МФЦ. В офисах также можно получить услуги Минобороны.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Все, что касается спецоперации, является нашим приоритетом. Особая задача, и об этом часто говорит наш президент, — это работа с семьями бойцов, с теми, кто вернулся из зоны СВО, часть из них проходит реабилитацию, восстановление после ранений», — сказал губернатор. Он напомнил, что с мая прошлого года семьи погибших бойцов могут получить денежную выплату взамен земельного участка, независимо от места жительства. Такую меру поддержки также оказывают многодетным семьям. Снижение преступности В 2025 году в Подмосковье на 2% снизилось количество зарегистрированных преступлений. Их стали реже совершать в общественных местах. Этого удалось добиться благодаря системе «Безопасный регион», к которой подключены около 167 тысяч камер. Из них 45 тысяч оснащены функцией распознавания лиц. «Эта программа будет продолжена. Считаю это важным элементом, особенно, когда правоохранительный блок участвует, предлагает очень важные и чувствительные направления», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Также в Подмосковье снизилось число несчастных случаев. В прошлом году детям до 18 лет запретили находиться у водоемов и на пляжах без взрослых. Благодаря этому смертность в таких местах снизилась на 40%. «Также крайне важно для нас взаимодействие с судейским корпусом региона. Мы работаем слаженно и эффективно. Плотное взаимодействие с властями и правоохранительными органами дало реальный результат — правопорядок в регионе стал крепче. Мы будем и дальше использовать все предоставленные возможности, чтобы защитить и людей, и государство. Наша общая задача, чтобы каждый законопослушный житель Московской области чувствовал, что закон на его стороне», — отметил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин. Нестационарная торговля По инициативе Подмосковья на федеральном уровне приняли закон о размещении нестационарных торговых точек. С сентября их установку на частной территории нужно будет согласовывать с органами местного самоуправления.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Важная тема — это нестационарная торговля. 30 января наш президент подписал закон. Мы были инициаторами, аргументировали, почему это важно сделать. Он касается регулирования размещения на частной земле НТО, попросту говоря, „ларьков“, павильонов во всех регионах нашей страны», — сказал Воробьев. Модернизация ЖКХ и расселение аварийных домов Трансформация в сфере ЖКХ находится на особом контроле прокуратуры. За несколько лет в регионе обновили и построили 113 котельных и 300 километров теплосетей. В этом году проведут еще более 400 мероприятий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще одна важная тема — расселение аварийного жилья. В 2025 году новые квартиры получили более 11 тысяч человек в 45 округах Подмосковья. Всего с 2019 года новоселье отметили более 35 тысяч семей. В регионе приступили к расселению домов, признанных аварийными до 2025 года.